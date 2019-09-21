Дональд Трамп, фото: The White House

https://racurs.ua/ua/n127100-tramp-zustrinetsya-iz-zelenskym-pid-chas-sesiyi-genasambleyi-oon-bilyy-dim.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським 25 вересня у Нью-Йорку в межах 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на заяву представника Білого дому.

Очікується, що під час цієї зустрічі Трамп та Зеленський обговорять співпрацю між Україною та США в галузях енергетики і торгівлі, а також процес врегулювання війни на Донбасі.

У Білому домі також зазначили, що ще однією темою розмови може стати занепокоєність Вашингтона спробами Китаю «заволодіти інтелектуальною власністю України». Про що саме йдеться, не уточнювалося.

Ймовірно, маються на увазі намагання китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited придбати українського виробника авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок «Мотор Січ».

У Білому домі також зазначили, що Трамп «закличе всі сторони виконувати» свої зобов’язання згідно з мінськими угодами.

Також про заплановану зустріч Зеленського з Трампом повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Загалом візит Зеленського до США триватиме з 23 по 26 вересня. Планується, що він виступить в ООН з промовою під час загальних дебатів, візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку, зустрінеться з лідерами української громади та єврейських організацій США, а також з представниками американських ділових кіл.

Нагадаємо, вчора Трамп прокоментував розповсюджену ЗМІ інформацію про нібито здійснюваний ним тиск на Зеленського під час телефонної розмови в липні.