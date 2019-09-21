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Ракурс
Дональд Трамп, фото: The White House

Трамп встретится с Зеленским во время сессии Генассамблеи ООН — Белый дом

21 сен 2019, 08:46
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Президент США Дональд Трамп встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Ожидается, что во время этой встречи Трамп и Зеленский обсудят сотрудничество между Украиной и США в области энергетики и торговли, а также процесс урегулирования войны на Донбассе.

В Белом доме также отметили, что еще одной темой разговора может стать озабоченность Вашингтона попытками Китая «завладеть интеллектуальной собственностью Украины». О чем именно речь идет, не уточнялось.

Вероятно, имеются в виду попытки китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited приобрести украинского производителя авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок «Мотор Сич».

В Белом доме также отметили, что Трамп «призовет все стороны выполнять» свои обязательства по минским соглашениям.

Также о запланированной встрече Зеленского с Трампом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В целом визит Зеленского в США продлится с 23 по 26 сентября. Планируется, что он выступит в ООН с речью во время общих дебатов, примет участие в саммите по Целям устойчивого развития, встретится с лидерами украинской общины и еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Напомним, вчера Трамп прокомментировал распространенную СМИ информацию о якобы осуществленном им давлении на Зеленского во время телефонного разговора в июле.


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