Поддержка операционной системы Windows 7 заканчивается в январе 2020 года

https://racurs.ua/n127099-zaschita-demokratii-microsoft-predostavit-besplatnye-obnovleniya-bezopasnosti-dlya-windows-7.html

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Корпорация Microsoft даже после окончания срока поддержки операционной системы Windows 7 в пределах своей программы «Защита демократии от Microsoft» будет предоставлять бесплатные обновления безопасности для сертифицированных систем голосования, работающих под ее управлением, в связи с выборами в США и других демократических странах в 2020 году.

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Об этом сообщается в блоге компании.

Представленная ​​во второй половине октября 2009 года операционная система Windows 7 имеет десятилетний цикл поддержки со стороны Microsoft, который завершается 14 января 2020 года. С тех пор компания прекратит поддерживать Windows 7 на ноутбуках и настольных компьютерах и больше не будет исправлять обнаруженные уязвимости обновлениями безопасности.

Таким образом, эти компьютеры будут сталкиваться с потенциально большей угрозой со стороны вредоносного программного обеспечения и хакеров, что достаточно критично, учитывая все большую активность последних в попытках вмешиваться в избирательные процессы.

Однако в США большинство из 10 тыс. избирательных округов до сих пор используют Windows 7 или более старые операционные системы для машин задействованных в голосовании, подсчете голосов и формирования отчетов.

Поэтому в компании опасаются, что к моменту проведения выборов в США в ноябре 2020 года еще значительное количество таких компьютеров будут работать под управлением Windows 7.

Это может произойти по ряду причин, включая длительный процесс сертификации машин для голосования, — отмечают в компании.

В целом потребность сертификации компьютеров, задействованных непосредственно в процессе голосования в США, является главным препятствием для обновления их программного обеспечения. Поэтому в Microsoft призывают избирательные органы обновить операционные системы хотя бы на тех компьютерах, которые не подпадают под эту сертификацию.

Программа «Защита демократии от Microsoft» была представлена ​​в мае этого года. Она, в частности, включает программное обеспечение ElectionGuard и AccountGuard, призванное сделать процесс голосования на выборах более безопасным и более доступным для людей с ограниченными возможностями, а также защитить критические демократические процессы от кибератак.

Напомним, в августе в Microsoft заявили об отражении попытки российских хакеров вмешаться в американские выборы.