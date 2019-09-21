Підтримка операційної системи Windows 7 завершується в січні 2020 року

https://racurs.ua/ua/n127099-zahyst-demokratiyi-microsoft-nadast-bezkoshtovni-onovlennya-bezpeky-dlya-windows-7-cherez.html

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Корпорація Microsoft навіть після закінчення терміну підтримки операційної системи Windows 7 в межах своєї програми «Захист демократії від Microsoft» надаватиме безкоштовні оновлення безпеки для сертифікованих систем голосування, котрі працюють під її управлінням, у зв’язку з виборами в США та інших демократичних країнах у 2020 році.

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Про це повідомляється в блозі компанії.

Представлена в другій половині жовтня 2009 року операційна система Windows 7 мала десятирічний цикл підтримки з боку Microsoft, який завершується 14 січня 2020 року. З того часу компанія припинить підтримувати Windows 7 на ноутбуках та настільних комп’ютерах і більше не буде виправляти виявлені вразливості оновленнями безпеки.

Таким чином, ці комп’ютери стикатимуться з потенційно більшою загрозою з боку шкідливого програмного забезпечення та хакерів, що досить критично, враховуючи все більшу активність останніх у спробах втручатися у виборчі процеси.

Однак у США більшість із 10 тис. виборчих округів досі використовують Windows 7 або старіші операційні системи для машин, задіяних у голосуванні, підрахунку голосів та формування звітів.

Тому у компанії побоюються, що до моменту проведення виборів у США в листопаді 2020 року ще значна кількість таких комп’ютерів працюватимуть під управлінням Windows 7.

Це може статися з ряду причин, включаючи тривалий процес сертифікації машин для голосування, — наголошують у компанії.

Загалом потреба сертифікації комп’ютерів, задіяних безпосередньо у процесі голосування в США, є головною перешкодою для оновлення їх програмного забезпечення. Тому в Microsoft закликають виборчі органи оновити операційні системи хоча б на тих комп’ютерах, які не підпадають під цю сертифікацію.

Програма «Захист демократії від Microsoft» була представлена в травні цього року. Вона, зокрема включає програмне забезпечення ElectionGuard та AccountGuard, покликане зробити процес голосування на виборах більш безпечним та більш доступним для людей з обмеженими можливостями, а також захистити критичні демократичні процеси від кібератак.

Нагадаємо, у серпні в Microsoft заявили про відбиття спроби російських хакерів втрутитися в американські вибори.