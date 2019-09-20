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Верховна Рада сьогодні розпочала розгляд Державного бюджету, фото: «Укрінформ»

Головні новини за 20 вересня: розгляд держбюджету, пожежа в луцькому госпіталі та запобіжний захід мінерові столичного мосту

20 вер 2019, 23:26
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Сьогодні Верховна Рада розпочала розглядати проект державного бюджету на 2020 рік. Його в парламенті представляла міністр фінансів Оксана Маркарова.

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За словами чиновниці, цей проект бюджету базується на макропрогнозах, які у травні зробив попередній склад Кабміну. Маркарова заявила, що в період між першим та другим читанням бюджет обов’язково переглянуть і, ймовірно, змінять основні макропоказники.

У Луцьку цієї ночі горів військовий госпіталь, розміщений у будівлі колишнього монастиря, побудованій у XVIII ст. Загалом було евакуйовано майже 100 осіб, з них семеро — хворі у важкому стані. Пацієнтів відвезли до міської клінічної лікарні.

Дніпровський районний суд Києва сьогодні обирав запобіжний захід колишньому учасникові АТО Олексію Бельку, котрий 18 вересня погрожував підірвати столичний міст Метро. В результаті його відправили за ґрати на 60 днів з можливістю внесення застави.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про початок роботи Вищого антикорупційного суду. Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування в газеті «Голос України».

Також Зеленський сьогодні підписав закон про відтермінування на 90 днів штрафів за нерозмитнені «євробляхи».

Обрано очільника делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Ним стала народний депутат із фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

Нижня палата американського парламенту — палата представників, ухвалила законодавство, яке забезпечує виплату 250 млн дол. військової допомоги Україні після завершення поточного фінансового року в США. Очікується, що наступного тижня аналогічне рішення ухвалять у верхній палаті — Сенаті.

Джерело: Ракурс


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Головні новини
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Головні новини за 20 вересня: розгляд держбюджету, пожежа в луцькому госпіталі та запобіжний захід мінерові столичного мосту

Головними новинами дня стали: початок розгляду парламентом держбюджету на 2020 рік, пожежа у військовому госпіталі в Луцьку, обрання запобіжного заходу Олексію Бельку та підписання закону про відтермінування штрафів за «євробляхи»

Новини України
23:26
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