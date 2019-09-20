Головні новини за 20 вересня: розгляд держбюджету, пожежа в луцькому госпіталі та запобіжний захід мінерові столичного мосту

Верховна Рада сьогодні розпочала розгляд Державного бюджету, фото: «Укрінформ»

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Сьогодні Верховна Рада розпочала розглядати проект державного бюджету на 2020 рік. Його в парламенті представляла міністр фінансів Оксана Маркарова.

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За словами чиновниці, цей проект бюджету базується на макропрогнозах, які у травні зробив попередній склад Кабміну. Маркарова заявила, що в період між першим та другим читанням бюджет обов’язково переглянуть і, ймовірно, змінять основні макропоказники.

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