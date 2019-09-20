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Ракурс
Закон про Антикорупційний суд підписав Зеленський. Фото: president.gov.ua

Закон про початок роботи Вищого антикорупційного суду підписав Зеленський

20 вер 2019, 14:13
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Володимир Зеленський, президент України, підписав проект закону № 1025 «Про внесення зміни до закону України «Про Вищий антикорупційний суд» (щодо початку роботи суду).

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Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування в газеті «Голос України». Про це йдеться на веб-сторінці Верховної Ради України.

Законопроект щодо роботи ВАКС Верховна Рада у першому читанні ухвалила 10 вересня і доопрацювала до другого читання. Вже 18 вересня парламент голосами 323 народних депутатів у другому читанні ухвалив президентський проект закону № 1025.

Відтепер підсудність ВАКС поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із дня початку роботи суду, а також до дня початку роботи ВАКС, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювало НАБУ та завершено прокурорами САП.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України, який утворили в межах здійснюваної в Україні судової реформи, розпочав працювати 5 вересня. Перед судом стоять завдання здійснення правосуддя з метою захисту особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів та судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів, дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Президент Зеленський запевнив, що влада зробить все можливе, щоб судді ВАКС могли вільно розглянути 200 найбільших корупційних справ чиновників.

Джерело: Ракурс


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