Закон об Антикоррупционном суде подписал Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n127071-zakon-o-nachale-raboty-vysshego-antikorrupcionnogo-suda-podpisal-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал проект закона № 1025 «О внесении изменений в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда).

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Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в газете «Голос Украины». Об этом говорится на веб-странице Верховной Рады Украины.

Законопроект о работе ВАКС Верховная Рада в первом чтении приняла 10 сентября и доработала ко второму чтению. Уже 18 сентября парламент 323 голосами народных депутатов во втором чтении принял президентский проект закона № 1025.

Отныне подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы суда, а также до дня начала работы ВАКС, если досудебное расследование осуществляется либо осуществляло НАБУ и завершено прокурорами САП.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины, который образовали в рамках проводимой в Украине судебной реформы, начал работать 5 сентября. Перед судом стоят задачи осуществления правосудия с целью защиты личности, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений, соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве.

Президент Зеленский заверил, что власти сделают все возможное, чтобы судьи ВАКС могли свободно рассмотреть 200 крупнейших коррупционных дел чиновников.