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Керченский конфликт: ГБР разрешили изъять секретные документы из Офиса президента. Фото: 24 канал

Керченский конфликт: ГБР разрешили изъять секретные документы из Офиса президента

20 сен 2019, 14:12
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Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из Офиса президента (ОП) секретные документы о прохождении украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

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ОП отказывался добровольно предоставлять следователю документы. Об этом сообщается на сайте Единого реестра судебный решений.

Совет национальной безопасности и обороны ранее уже отказал ГБР в предоставлении этих документов и оправил за получением разрешения в ОП.

Отметим, что бюро расследует законность отправки трех кораблей Военно-морских сил Украины в оккупированный РФ Керченский пролив.

Согласно решению суда, у следователя будет временный доступ к документам с возможностью изъятия их копий.

Напомним, в 25 ноября прошлого года украинские корабли были захвачены Россией с применением оружия. В результате инцидента 24 украинских моряка были задержаны и отправлены в московский следственный изолятор.

Как ранее сообщал «Ракурс», во время обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой Украина смогла вернуть моряков на родину.

Источник: Ракурс


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