Скандал в Раде: «Слуга народа» Тищенко посоветовал журналисту выпить воды в ответ на вопрос о руководителе Минздрава, фото — u-news.com.ua

https://racurs.ua/n127069-sluga-naroda-tischenko-posovetoval-jurnalistu-popit-vodichki-v-otvet-na-vopros-o-rukovoditele.html

Ракурс

Народный депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко посоветовал журналисту «попить водички» в ответ на вопрос о том, кто сейчас возглавляет Министерства здравоохранения.

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Тищенко не смог или не захотел ответить на вопрос сотрудника «Радио Свобода» и посоветовал ей «попить водички» из кулера. Как свидетельствует видео, нардеп добавил, что она не имеет права его проверять.

Журналист предложила тест и Тищенко, и его коллеге Артему Культенко, которые в конце августа проголосовали за список министров нового правительства.

Девушка, вы сегодня это спросили у всех моих коллег. Для чего вы это делаете, какова ваша цель? — заявил Тищенко.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

Впоследствии он набрал в стакан воды и сказал: «Попейте водички, вам полезно». Нардеп Культенко в ответ на вопрос журналиста сообщил, что охотно отвечал бы журналистам, но не понимает, зачем ему задают такие вопросы (о фамилии главы Минздрава — «Ракурс»).

Кроме того, оба нардепы уверяли, что читают законы, которые принимают в Раде. Журналист сказала, что хочет это проверить.

А кто вы такая, чтобы меня проверять? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять? — заявил Тищенко.

После слов журналиста о том, что она представитель СМИ, которые обязаны контролировать власть, Тищенко просто ушел. СМИ не впервые фиксируют факты, когда этот нардеп отказывается общаться с журналистами. В частности, в день начала работы новой Рады он сначала отвечал на вопросы, а потом резко ушел от СМИ.

До избрания в Раду Тищенко был киевским ресторатором и владельцем группы компаний сети ресторанов «Наша карта». Он мастер спорта по дзюдо, а также президент Ассоциации пляжного волейбола Киева.