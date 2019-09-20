Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Скандал у Раді: «Слуга народу» Тищенко порадив журналісту випити води у відповідь на запитання про керівника МОЗ, фото — u-news.com.ua

«Слуга народу» Тищенко порадив журналісту «попити водички» у відповідь на запитання про керівника МОЗ (ВІДЕО)

20 вер 2019, 14:02
999

Народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко порадив журналісту «випити води» у відповідь на запитання про те, хто наразі очолює Міністерства охорони здоров’я.

Loading...

Тищенко не зміг чи не захотів відповісти на питання працівника «Радіо Свобода» і порадив їй «попити води». Як свідчить відео, нардеп додав, що вона не має права його перевіряти.

Журналіст запропонувала тест і Тищенку, і його колезі Артему Культенку, які наприкінці серпня проголосували за перелік міністрів нового уряду.

Дівчино, ви сьогодні це запитали в усіх моїх колег. Для чого ви це робите, яка ваша мета? — заявив Тищенко.

Згодом він набрав у склянку води і сказав: «Попийте водички, вам корисно». Нардеп Культенко у відповідь на запитання журналіста повідомив, що охоче відповідав би журналістам, але не розуміє, навіщо йому ставлять такі питання (про прізвище очільника МОЗ — «Ракурс»).

Крім того, обидва нардепи запевняли, що читають закони, які ухвалюють в Раді. Журналіст сказала, що хоче це перевірити.

А хто ви така, щоб мене перевіряти? Мій батько? Чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти? — заявив Тищенко.

Після слів журналіста про те, вона представник ЗМІ, які зобов’язані контролювати владу, Тищенко просто пішов. Медіа не вперше фіксують факти, коли цей нардеп відмовляється спілкуватися із журналістами. Зокрема, у день початку роботи нової Ради він спочатку відповідав на запитання, а згодом різко пішов від ЗМІ.

До обрання в Раду Тищенко був київским ресторатором і власником групи компаній мережі ресторанів «Наша карта». Майстер спорту з дзюдо, а також президентом Асоціації пляжного волейболу Києва.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Закон про початок роботи Вищого антикорупційного суду підписав Зеленський

Глава української держави 20 вересня підписав закон про початок роботи Вищого антикорупційного суду. Закон набуде чинності після його опублікування газеті українського парламенту

Новини України
14:13

Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки генерала часів Януковича

Глава української держави Володимир Зеленський призначив на посаду голови Служби зовнішньої розвідки прикордонника, який у часи президентства Віктора Януковича отримав звання генерал-майора

Новини України
12:27
Новини партнерів
Загрузка...