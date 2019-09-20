Скандал у Раді: «Слуга народу» Тищенко порадив журналісту випити води у відповідь на запитання про керівника МОЗ, фото — u-news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n127069-sluga-narodu-tyschenko-poradyv-jurnalistu-popyty-vodychky-u-vidpovid-na-zapytannya-pro.html

Ракурс

Народний депутат фракції «Слуга народу» Микола Тищенко порадив журналісту «випити води» у відповідь на запитання про те, хто наразі очолює Міністерства охорони здоров’я.

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Тищенко не зміг чи не захотів відповісти на питання працівника «Радіо Свобода» і порадив їй «попити води». Як свідчить відео, нардеп додав, що вона не має права його перевіряти.

Журналіст запропонувала тест і Тищенку, і його колезі Артему Культенку, які наприкінці серпня проголосували за перелік міністрів нового уряду.

Дівчино, ви сьогодні це запитали в усіх моїх колег. Для чого ви це робите, яка ваша мета? — заявив Тищенко.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

Згодом він набрав у склянку води і сказав: «Попийте водички, вам корисно». Нардеп Культенко у відповідь на запитання журналіста повідомив, що охоче відповідав би журналістам, але не розуміє, навіщо йому ставлять такі питання (про прізвище очільника МОЗ — «Ракурс»).

Крім того, обидва нардепи запевняли, що читають закони, які ухвалюють в Раді. Журналіст сказала, що хоче це перевірити.

А хто ви така, щоб мене перевіряти? Мій батько? Чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти? — заявив Тищенко.

Після слів журналіста про те, вона представник ЗМІ, які зобов’язані контролювати владу, Тищенко просто пішов. Медіа не вперше фіксують факти, коли цей нардеп відмовляється спілкуватися із журналістами. Зокрема, у день початку роботи нової Ради він спочатку відповідав на запитання, а згодом різко пішов від ЗМІ.

До обрання в Раду Тищенко був київским ресторатором і власником групи компаній мережі ресторанів «Наша карта». Майстер спорту з дзюдо, а також президентом Асоціації пляжного волейболу Києва.