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Ракурс
На ремонт українських доріг ЄБРР виділить 900 млн євро. Фото: Україна реалії

На ремонт українських доріг ЄБРР виділить 900 млн євро

20 вер 2019, 13:26
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) разом з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) відкриють нову кредитну лінію у розмірі 900 млн євро для ремонту доріг в Україні.

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Відповідні переговори з ЄБРР та ЄІБ провів голова Укравтодору Славомір Новак, про що він розповів журналістам «Інтерфакс-Україна», передає «Громадське».

За виділені кошти, Укравтодор планує обладнати дороги автоматичними системами зважування автомобілів на ходу та зайнятися розвитком автодорожньої галузі.

Видання зазначає, що у проекті бюджету на 2020 рік в Україні передбачається фінансування ремонту доріг у розмірі 74,4 млрд грн, з яких 4,7 млрд грн планують отримати від міжнародних донорів.

Цей розмір фінансування доріг для України є рекордним. Дорожній фонд сформують з акцизного податкуз пального і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у липні президент Володимир Зеленський запропонував віддати будівництво доріг західним компаніям. Того дня він також підписав указ про підвищення якості доріг.


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