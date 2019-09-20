Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n127064-glava-minenergo-orjel-daie-pres-konferenciu-schodo-trystoronnih-gazovyh-peregovoriv-translyaciya.html

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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель 20 вересня проводить у будинку уряду в Києві прес-конференцію на тему «Тристоронні переговори між Україною, ЄС та РФ щодо умов транспортування газу з РФ транскордонними газопроводами з 2020 року».

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Очікується, що посадовець розповість про хід та результати вчорашніх газових переговорів, що відбулися у Брюсселі. Оржель вчора відзначав, що переговори були «конструктивними й сторони чули один одного».

Як відомо, 19 вересня Україна представила майбутнього оператора газотранспортної системи — ТОВ ОГТСУ. Ця компанія вчора вже передала російській стороні проекти угоди про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартний договір на транспортування.

Нагадаємо, Російська Федерація на тристоронніх газових переговорах у Брюсселі підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит газу до Європи через Україну за європейськими правилами. Сторони домовилися, що тристоронні консультації щодо газового питання продовжаться вже через місяць.