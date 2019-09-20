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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Фото: 112 Украина

Глава Минэнерго Оржель дает пресс-конференцию по трехсторонним газовым переговорам (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 сен 2019, 13:20
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 20 сентября проводит в доме правительства в Киеве пресс-конференцию на тему «Трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и РФ относительно условий транспортировки газа из РФ трансграничными газопроводами с 2020 года».

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Ожидается, что чиновник расскажет о ходе и результатах вчерашних газовых переговоров, состоявшихся в Брюсселе. Оржель вчера отмечал, что переговоры были «конструктивными и стороны слышали друг друга».

Как известно, 19 сентября Украина представила будущего оператора газотранспортной системы — ООО ОГТСУ. Эта компания вчера уже передала российской стороне проекты соглашения о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартный договор на транспортировку.

Напомним, Российская Федерация на трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите газа в Европу через Украину по европейским правилам. Стороны договорились, что трехсторонние консультации по газовому вопросу продолжатся уже через месяц.

Источник: Ракурс


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