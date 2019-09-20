Офіційно: Білорусь підпише візову угоду з ЄС, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/ua/n127066-oficiyno-bilorus-pidpyshe-vizovu-ugodu-z-ies.html

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Прес-секретар Міністерства закордоннних справ Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Олександр Лукашенко прийняв рішення про підписання угод з ЄС про спрощення візового режиму та реадмісію.

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Ці угоди будуть укладені в пакеті, вони запрацюють одночасно. Однак перед цим документи повинні бути ратифіковані Національними зборами Білорусі та схвалені Європейським парламентом. Після обміну повідомленнями про виконання цих процедур угоди почнуть діяти, повідомляють Naviny.by.

Угода про спрощення видачі віз передбачає на взаємній основі полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору. У разі підписання відповідних документів і набрання ними чинності до 2 лютого 2020 року, вартість шенгенських віз для громадян Білорусі знизиться з нинішніх 60 до 35 євро. Передбачені й інші послаблення.

Єврокомісія винесла підписання угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю на розгляд робочих органів Ради ЄС. Переговори про спрощення візового режиму та реадмісію ЄС і Білорусь ведуть з 2014 року.

12 липня цього року Офіційний журнал ЄС опублікував рішення Ради Євросоюзу про внесення змін до Візового кодексу, які передбачають, зокрема, підвищення вартості шенгенських віз до 80 євро. Застосовувати новий візовий збір почнуть з 2 лютого 2020 року.