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Вбивство директора «Капаролу»: двох підозрюваних відпустили у залі суду. Фото: LIGA.net

Вбивство директора «Капаролу»: двох підозрюваних відпустили у залі суду

20 вер 2019, 13:08
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Вбивство директора «Капаролу» Павла Зможного завершила розслідувати поліція, затримавши групу підозрюваних. Напередодні суд обирав їм запобіжний захід. Зокрема, двох підозрюваних у вбивстві відпустили на волю під час засідання.

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Відомо, що суддя Максим Медведський відхилив клопотання прокуратури про арешт підозрюваних Редькіна та Липського, пишуть «Українські новини», посилаючись на співрозмовника у правоохоронних органах. Джерело стверджує, що за це рішення суддя отримав винагороду.

Водночас суд арештував одного підозрюваного, прізвище якого Стеблянко, а ще чотирьом призначив домашній арешт.

Засідання суду тривало вчора, 19 вересня, а клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним надійшли від правоохоронців всього два дні тому, хоча вбивство Зможного було скоєно ще в 2016 році. Двоє підозрюваних у справі — ймовірні кілери, до того ж один із них може бути організатором убивства.

Раніше «Ракурс» писав про затримання підозрюваних у гучній справі щодо вбивства директора Сaparol Зможного. Саме вбивство сталося в 2016 році в Київській області — бізнесмена розстріляли з автомата.


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