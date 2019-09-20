Вбивство директора «Капаролу»: двох підозрюваних відпустили у залі суду. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n127065-vbyvstvo-dyrektora-kaparolu-dvoh-pidozruvanyh-vidpustyly-u-zali-sudu.html

Ракурс

Вбивство директора «Капаролу» Павла Зможного завершила розслідувати поліція, затримавши групу підозрюваних. Напередодні суд обирав їм запобіжний захід. Зокрема, двох підозрюваних у вбивстві відпустили на волю під час засідання.

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Відомо, що суддя Максим Медведський відхилив клопотання прокуратури про арешт підозрюваних Редькіна та Липського, пишуть «Українські новини», посилаючись на співрозмовника у правоохоронних органах. Джерело стверджує, що за це рішення суддя отримав винагороду.

Водночас суд арештував одного підозрюваного, прізвище якого Стеблянко, а ще чотирьом призначив домашній арешт.

Засідання суду тривало вчора, 19 вересня, а клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним надійшли від правоохоронців всього два дні тому, хоча вбивство Зможного було скоєно ще в 2016 році. Двоє підозрюваних у справі — ймовірні кілери, до того ж один із них може бути організатором убивства.

Раніше «Ракурс» писав про затримання підозрюваних у гучній справі щодо вбивства директора Сaparol Зможного. Саме вбивство сталося в 2016 році в Київській області — бізнесмена розстріляли з автомата.