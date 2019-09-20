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Ракурс
Убийство директора «Капарола»: двух подозреваемых отпустили в зале суда. Фото: LIGA.net

Убийство директора «Капарола»: двух подозреваемых отпустили в зале суда

20 сен 2019, 13:08
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Убийство директора «Капарола» Павла Зможного завершила расследовать полиция, задержав группу подозреваемых. Накануне суд избирал им меру пресечения. В частности, двоих подозреваемых в убийстве отпустили на свободу во время заседания.

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Известно, что судья Максим Медведский отклонил ходатайство прокуратуры об аресте подозреваемых Редькина и Липского, пишут «Українські новини», ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах. Источник утверждает, что за это решение судья получил вознаграждение.

В то же время суд арестовал одного подозреваемого, фамилия которого Стеблянка, а еще четверым назначил домашний арест.

Заседание суда проходило вчера, 19 сентября, а ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемым поступили от правоохранителей всего два дня назад, хотя убийство Зможного было совершено еще в 2016 году. Двое подозреваемых по делу — вероятные киллеры, к тому же один из них может быть организатором убийства.

Раньше «Ракурс» писал о задержании подозреваемых по громкому делу об убийстве директора Сaparol Зможного. Само убийство произошло в 2016 году в Киевской области — бизнесмена расстреляли из автомата.


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