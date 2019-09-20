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Заманил в квартиру и развращал: в Днепропетровской области пострадала 12-летняя девочка. Фото: gp.by

Заманил в квартиру и развращал: в Днепропетровской области пострадала 12-летняя девочка (ФОТО)

20 сен 2019, 12:47
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Развратные действия в отношении 12-летней девочки в Каменском Днепропетровской области совершил 53-летний мужчина.

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Злоумышленник заманил ребенка в свою квартиру и совершил в отношении нее различные развратные действия. Когда девочка начала плакать, он ее отпустил. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

О преступлении в полицию заявила мать девочки. Подозреваемым оказался житель Днепра, его задержали.

В Днепропетровской области мужчина напал на девочку. Фото: ГУНП

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Полицейские обратились к родителям с просьбой обсудить с детьми меры безопасности на улице. Особое внимание просили уделить опасности общения с незнакомыми или малознакомыми лицами.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Винницкой области мужчина изнасиловал свою 12-летнюю дочь. Во время задержания он был пьян.

Источник: Ракурс


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