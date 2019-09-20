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Заманив у квартиру та розбещував: на Дніпропетровщині постраждала 12-річна дівчинка. Фото: gp.by

Заманив у квартиру та розбещував: на Дніпропетровщині постраждала 12-річна дівчинка (ФОТО)

20 вер 2019, 12:47
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Розпусні дії стосовно 12-річної дівчинки у Кам’янському Дніпропетровської області вчинив 53-річний чоловік.

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Зловмисник заманив дитину до своїй квартири та вчинив проти неї різні розпусні дії. Коли дівчинка почала плакати, він її відпустив. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.

Про злочин у поліцію заявила матір дівчинки. Підозрюваним виявився житель Дніпра, його затримали.

У Дніпропетровській області чоловік напав на дівчинку. Фото: ГУНП

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Поліцейські звернулися до батьків з проханням обговорити з дітьми заходи безпеки на вулиці. Особливу увагу просили приділити небезпечності спілкування з незнайомими або малознайомими особами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Вінницькій області чоловік зґвалтував свою 12-річну дочку. Під час затримання він був п’яний.

Джерело: Ракурс


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