Заманив у квартиру та розбещував: на Дніпропетровщині постраждала 12-річна дівчинка. Фото: gp.by

https://racurs.ua/ua/n127063-zamanyv-u-kvartyru-ta-rozbeschuvav-na-dnipropetrovschyni-postrajdala-12-richna-divchynka-foto.html

Ракурс

Розпусні дії стосовно 12-річної дівчинки у Кам’янському Дніпропетровської області вчинив 53-річний чоловік.

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Зловмисник заманив дитину до своїй квартири та вчинив проти неї різні розпусні дії. Коли дівчинка почала плакати, він її відпустив. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.

Про злочин у поліцію заявила матір дівчинки. Підозрюваним виявився житель Дніпра, його затримали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Поліцейські звернулися до батьків з проханням обговорити з дітьми заходи безпеки на вулиці. Особливу увагу просили приділити небезпечності спілкування з незнайомими або малознайомими особами.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні у Вінницькій області чоловік зґвалтував свою 12-річну дочку. Під час затримання він був п’яний.