Чоловік зґвалтував свою 12-річну дочку на Вінниччині. Фото: Лидер-Пресс

https://racurs.ua/ua/n127011-cholovik-z-valtuvav-svou-12-richnu-dochku-na-vinnychchyni.html

Ракурс

Чоловік зґвалтував свою 12-річну дочку у Вінницькій області. Злочин стався напередодні о 16.30 на горищі будинку.

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У поліцію заявила дружина 38-річного зловмисника, яка є матір’ю їхньої спільної дочки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Вінницькій області.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятору тимчасового утримання. Під час затримання чоловік був п’яний.

Зґвалтовану дівчинку оглянув лікар, який підтвердив факт злочину. На місці подій поліцейські вилучили речові докази.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування малолітньої особи). Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує покаранні у виді 15 років ув’язнення.

Зазначається, що чоловіка раніше притягували до кримінальної відповідальності через наркозлочини та крадіжки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 12 вересня у Харківській області на 12-річну дівчинку напали, коли вона поверталася зі школи. Зловмисник вдарив її та затягнув у посадку, де й зґвалтував.