Новини України

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У НБУ назвали суму прибутку від виведення монет з обігу. Фото: Главком

У НБУ назвали суму прибутку від виведення монет з обігу

19 вер 2019, 12:35
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Виведення з обігу монет 1, 2 і 5 копійок заощадить 90 млн грн державному бюджету України. Саме така сума витрачалася на рік на карбування монет даних номіналів.

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В цілому, вартість виробництва монет номіналом 1, 2 і 5 копійок є набагато вищою, ніж їх номінальна вартість. Про це сьогодні в ході брифінгу в Києві заявив заступник глави НБУ Сергій Холод, повідомляє «Громадське».

Один з керівників фінансового регулятора також зазначив, що виведення монет з обігу сприятиме економіці підприємств і банків, адже вони витрачають зайвий час і ресурси на їх перерахунок.

Монети номіналом 1,2 і 5 копійок вилучатимуть. Після цього НБУ переплавить їх для того, щоб з металу викарбувати монети інших номіналів.

Нагадаємо, що монети номіналом 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжними засобами з 1 жовтня 2019 року. Потім в Україні вилучать з обігу монети номіналом 25 копійок.

Джерело: Ракурс


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