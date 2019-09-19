Новости Украины

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В НБУ назвали сумму прибыли от вывода монет из оборота. Фото: Главком

В НБУ назвали сумму прибыли от вывода монет из оборота

19 сен 2019, 12:35
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Вывод из оборота монет 1, 2 и 5 копеек сэкономит 90 млн грн государственному бюджету Украины. Именно такая сумма тратилась в год на отчеканивание монет данных номиналов.

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В целом, стоимость производства монет номиналом 1, 2 и 5 копеек гораздо выше, чем их номинальная стоимость. Об этом сегодня в ходе брифинга в Киеве заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод, сообщает «Громадське».

Один из руководителей финансового регулятора также отметил, что вывод монет из оборота будет способствовать экономике предприятий и банков, ведь они тратят лишнее время и ресурсы на их пересчет.

Монеты номиналом 1,2 и 5 копеек будут изымать. После этого НБУ переплавит их для того, чтобы из металла отчеканить монеты других номиналов.

Напомним, что монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежными средствами с 1 октября 2019 года. Затем в Украине изымут из оборота монеты номиналом 25 копеек.

Источник: Ракурс


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