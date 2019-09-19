Мужчина изнасиловал свою 12-летнюю дочь в Винницкой области. Фото: Лидер-Пресс

https://racurs.ua/n127011-mujchina-iznasiloval-svou-12-letnuu-doch-v-vinnickoy-oblasti.html

Ракурс

Мужчина изнасиловал свою 12-летнюю дочь в Винницкой области. Преступление произошло накануне в 16.30 на чердаке дома.

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В полицию заявила жена 38-летнего злоумышленника, которая является матерью их общей дочери. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Во время задержания мужчина был пьян.

Изнасилованную девочку осмотрел врач, который подтвердил факт преступления. На месте событий полицейские изъяли вещественные доказательства.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование малолетней лица). Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Отмечается, что мужчины раньше привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и кражи.

Как ранее сообщал «Ракурс», 12 сентября в Харьковской области на 12-летнюю девочку напали, когда она возвращалась из школы. Злоумышленник ударил ее и затащил в посадку, где и изнасиловал.