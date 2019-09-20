Официально: Беларусь подпишет визовое соглашение с ЕС, фото — "5 канал"

https://racurs.ua/n127066-oficialno-belarus-podpishet-vizovoe-soglashenie-s-es.html

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Пресс-секретарь Министерства закордоннних дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии.

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Эти соглашения будут заключены в пакете, они заработают одновременно. Однако перед этим документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. После обмена уведомлениями о выполнении этих процедур соглашения начнут действовать, сообщают Naviny.by.

Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает на взаимной основе облегчения визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. В случае подписания соответствующих документов и вступления их в силу до 2 февраля 2020 года, стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится с нынешних 60 до 35 евро. Предусмотрены и другие послабления.

Еврокомиссия вынесла подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью на рассмотрение рабочих органов Совета ЕС. Переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии ЕС и Беларусь ведут с 2014 года.

12 июля этого года Официальный журнал ЕС опубликовал решение Совета Евросоюза о внесении изменений в Визовый кодекс, которые предусматривают, в частности, повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро. Применять новый визовый сбор начнут со 2 февраля 2020 года.