На ремонт украинских дорог ЕБРР выделит 900 млн евро. Фото: Україна реалії

https://racurs.ua/n127067-na-remont-ukrainskih-dorog-ebrr-vydelit-900-mln-evro.html

Ракурс

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) откроют новую кредитную линию в размере 900 млн евро для ремонта дорог в Украине.

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Соответствующие переговоры с ЕБРР и ЕИБ провел председатель Укравтодора Славомир Новак, о чем он рассказал журналистам «Интерфакс-Украина», передает «Громадське».

За выделенные средства, Укравтодор планирует оборудовать дороги автоматическими системами взвешивания автомобилей на ходу и заняться развитием автодорожной отрасли.

Издание отмечает, что в проекте бюджета на 2020 год в Украине предусматривается финансирование ремонта дорог в размере 74,4 млрд грн, из которых 4,7 млрд грн планируют получить от международных доноров.

Этот размер финансирования дорог для Украины является рекордным. Дорожный фонд сформируют их акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним.

Как ранее сообщал «Ракурс», в июле президент Владимир Зеленский предложил отдать строительство дорог западным компаниям. В тот день он также подписал указ о повышении качества дорог.