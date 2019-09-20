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Ракурс
Керченський конфлікт: ДБР дозволили вилучити секретні документи з Офісу президента. Фото: 24 канал

Керченський конфлікт: ДБР дозволили вилучити секретні документи з Офісу президента

20 вер 2019, 14:12
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Печерський районний суд Києва дозволив Державному бюро розслідувань (ДБР) вилучити з Офісу президента (ОП) секретні документи про проходження українських кораблів у Керченській протоці в 2018 році.

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ОП відмовлявся добровільно надавати слідчому документи. Про це повідомляється на сайті Єдиного реєстру судовий рішень.

Рада національної безпеки і оборони раніше вже відмовив ДБР в наданні цих документів і відправив за отриманням дозволу в ОП.

Зазначимо, що бюро розслідує законність відправки трьох кораблів Військово-морських сил України в окупований РФ Керченську протоку.

Згідно з рішенням суду, у слідчого буде тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їхніх копій.

Нагадаємо, в 25 листопада минулого року українські кораблі були захоплені Росією із застосуванням зброї. В результаті інциденту 24 українських моряка були затримані і відправлені в московський слідчий ізолятор.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час обміну утримуваними особами між Києвом і Москвою Україна змогла повернути моряків на батьківщину.

Джерело: Ракурс


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