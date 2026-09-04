Кирило Буданов анонсував відновлення мирних переговорів з РФ. Фото:

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Відновлення мирних переговорів з врегулювання російсько-української війни анонсував керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Мирні переговори України та РФ за посередництва США можуть відновиться наприкінці вересня. Однак умови для припинення вогню навряд чи вдасться створити до весни 2027 року. Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив журналісту американського видання The New York Times.

Переговори рано чи пізно до чогось приведуть. Обидві сторони розуміють, що їм потрібно шукати рішення. Війна не може тривати вічно, — зазначив він.

За його словами, вікно для активної дипломатії з’явиться саме наприкінці вересня, після того, як в США відбудуться проміжні вибори, а в Росії — вибори до Держдуми.

Буданов впевнений, що процес активізується з приїздом до столиці американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

При цьому він наголосив, що РФ знову спробує зламати Україну ще однією зимовою кампанією бомбардувань.

Буданов також поінформував, що його призначення на посаду голови офісу Зеленського у січні цього року було пов’язане із необхідністю керувати переговорним процесом.

Очільник ОП розповів, що раніше безпосередньо спілкувався з головою російського ГРУ Ігорем Костюковим щодо обмінів полоненими та зернової угоди та з керівником приватної військової кампанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним аж до його заколоту в РФ у 2023 році.

Також Буданов радив президенту Володимиру Зеленському відмовитися від будь-яких компромісів щодо Донбасу, які дозволяють країні-агресору встановити там свій прапор.

Нагадаємо, 31 серпня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками президента США Дональда Трампа. Команди України та США вже обговорюють дату поїздки представників Сполучених Штатів до України.

Джерело: The New York Times