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Суд обирає мінеру мосту Метро в Києві запобіжний захід. Фото: flickr.com

Мінеру мосту Метро в Києві суд обирає запобіжний захід (ТРАНСЛЯЦІЯ)

20 вер 2019, 14:23
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Дніпровський районний суд Києва 20 вересня о 14:00 розпочав обирати запобіжний захід колишньому учаснику АТО Олексію Бельку, який днями погрожував підірвати столичний міст Метро.

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Напередодні правоохоронці кваліфікували дії колишнього старшого сержанта Збройних сил України за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

Як відомо, надзвичайна подія на київському мосту Метро сталася 18 вересня. Того дня 42-річний колишній військовослужбовець ЗСУ Олексій Белько, який свого часу брав участь у бойових діях на Донбасі, виїхав на міст на автомобілі Opel та погрожував підірвати його. Внаслідок цих дій в Києві утворився транспортний колапс. Згодом поліція затримала порушника, а під час допиту Белько зізнався, що вживав наркотики перед подією.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що готовий взяти на поруки мінера столичного мосту. Очільник МВС планує звернутися до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белька. Керівник столичної поліції Андрій Крищенко зазначав, що у затримано була психологічна травма і він не висував жодних політичних умов.

Джерело: Ракурс


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