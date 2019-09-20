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Ракурс
Суд избирает минеру моста Метро в Киеве меру пресечения. Фото: flickr.com

Минеру моста Метро в Киеве суд избирает меру пресечения (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 сен 2019, 14:23
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Днепровский районный суд Киева 20 сентября в 14:00 начал избирать меру пресечения бывшему участнику АТО Алексею Белько, который на днях угрожал взорвать столичный мост Метро.

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Накануне правоохранители квалифицировали действия бывшего старшего сержанта Вооруженных сил Украины по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое повлекло тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, чрезвычайное происшествие на киевском мосту Метро произошло 18 сентября. В тот день 42-летний бывший военнослужащий ВСУ Алексей Белько, который в свое время принимал участие в боевых действиях на Донбассе, выехал на мост на автомобили Opel и угрожал взорвать его. В результате этих действий в Киеве образовался транспортный коллапс. Впоследствии полиция задержала нарушителя, а во время допроса Белько признался, что употреблял наркотики перед событием.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что готов взять на поруки минера столичного моста. Глава МВД планирует обратиться в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко отмечал, что у задержанного была психологическая травма и он не выдвигал никаких политических условий.

Источник: Ракурс


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