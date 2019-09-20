Главные новости за 20 сентября: рассмотрение госбюджета, пожар в луцком госпитале и мера пресечения минеру столичного моста

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Верховная Рада сегодня начала рассмотрение Государственного бюджета, фото: «Укринформ»
Главные новости за 20 сентября: рассмотрение госбюджета, пожар в луцком госпитале и мера пресечения минеру столичного мостаhttps://racurs.ua/n127098-glavnye-novosti-za-20-sentyabrya-rassmotrenie-gosbudjeta-pojar-v-luckom-gospitale-i-mera.htmlРакурс
Сегодня Верховная Рада начала рассматривать проект государственного бюджета на 2020 год. Его в парламенте представляла министр финансов Оксана Маркарова.
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По словам чиновницы, этот проект бюджета базируется на макропрогнозах, которые в мае сделал предыдущий состав Кабмина. Маркарова заявила, что в период между первым и вторым чтением бюджет обязательно пересмотрят и, вероятно, изменят основные макропоказатели.
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