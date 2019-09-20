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Ракурс
Верховная Рада сегодня начала рассмотрение Государственного бюджета, фото: «Укринформ»

Главные новости за 20 сентября: рассмотрение госбюджета, пожар в луцком госпитале и мера пресечения минеру столичного моста

20 сен 2019, 23:26
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Сегодня Верховная Рада начала рассматривать проект государственного бюджета на 2020 год. Его в парламенте представляла министр финансов Оксана Маркарова.

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По словам чиновницы, этот проект бюджета базируется на макропрогнозах, которые в мае сделал предыдущий состав Кабмина. Маркарова заявила, что в период между первым и вторым чтением бюджет обязательно пересмотрят и, вероятно, изменят основные макропоказатели.

В Луцке ночью горел военный госпиталь, расположенный в здании бывшего монастыря, построенного в XVIII в. Всего были эвакуированы почти 100 человек, из них семеро — больные в тяжелом состоянии. Пациентов увезли в городскую клиническую больницу.

Днепровский районный суд Киева избирал меру пресечения бывшему участнику АТО Алексею Бельку, который 18 сентября угрожал взорвать столичный мост Метро. В результате его отправили за решетку на 60 дней с возможностью внесения залога.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о начале работы Высшего антикоррупционного суда. Этот закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в газете «Голос Украины».

Также Зеленский сегодня подписал закон об отсрочке на 90 дней штрафов за нерастаможенные «евробляхи».

Избран глава делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Им стала народный депутат из фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

Нижняя палата американского парламента — палата представителей, приняла законодательство, обеспечивающее выплату 250 млн долл. военной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США. Ожидается, что на следующей неделе аналогичное решение примут в верхней палате — Сенате.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
999

Главные новости за 20 сентября: рассмотрение госбюджета, пожар в луцком госпитале и мера пресечения минеру столичного моста

Главными новостями дня стали: начало рассмотрения парламентом госбюджета на 2020 год, пожар в военном госпитале в Луцке и избрании меры пресечения Алексею Бельку и подписания закона об отсрочке штрафов за «евробляхи»

Новости Украины
23:26   20 сен
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