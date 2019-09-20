Госбюджет-2020 правительство представляет в Раде, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n127045-gosbudjet-2020-pravitelstvo-predstavlyaet-v-rade-translyaciya.html

Ракурс

На утреннем заседании Верховной Рады правительство Украины представит проект государственного бюджета на 2020 год.

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Законопроект о бюджете № 2000 поступил в парламент в воскресенье, 15 сентября. В сессионном зале его сегодня представляет министр финансов Оксана Маркарова. Традиционного часа вопросов к правительству не предусмотрено, его в начале сентября отложили до 11 октября.

Параметры госбюджета-2020 изменяются в сравнении с 2019 годом. Средний курс доллара, согласно которому составляли проект бюджета, составляет 28,2 грн. Минимальная зарплата в Украине в следующем году планируется на уровне 4 тыс. 723 грн (это на 550 грн больше, чем в 2019 году).

Доходы бюджета планируются в сумме 1 трлн 79 млрд 500 млн грн, дефицит бюджета 2,09% ВВП. Расходы на оборону вырастут с 212 млрд грн в 2018 году до 245,8 млрд грн.