Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Госбюджет-2020 правительство представляет в Раде, фото — "24 канал"

Госбюджет-2020 правительство представляет в Раде (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 сен 2019, 10:00
999

На утреннем заседании Верховной Рады правительство Украины представит проект государственного бюджета на 2020 год.

Loading...

Законопроект о бюджете № 2000 поступил в парламент в воскресенье, 15 сентября. В сессионном зале его сегодня представляет министр финансов Оксана Маркарова. Традиционного часа вопросов к правительству не предусмотрено, его в начале сентября отложили до 11 октября.

Параметры госбюджета-2020 изменяются в сравнении с 2019 годом. Средний курс доллара, согласно которому составляли проект бюджета, составляет 28,2 грн. Минимальная зарплата в Украине в следующем году планируется на уровне 4 тыс. 723 грн (это на 550 грн больше, чем в 2019 году).

Доходы бюджета планируются в сумме 1 трлн 79 млрд 500 млн грн, дефицит бюджета 2,09% ВВП. Расходы на оборону вырастут с 212 млрд грн в 2018 году до 245,8 млрд грн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Чиновники госпредприятия МВД незаконно продали арестованное имущество и нанесли убытки государству на 1,2 млн грн

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило чиновников госпредприятия Министерства внутренних дел на незаконной продаже арестованного имущества. Злоумышленники нанесли государству ущерб на сумму 1,2 млн грн

Новости Украины
11:26

Резервы бюджета-2020 правительство будет искать в эффективном использовании средств — Маркарова

Министр финансов Маркарова рассказала о резервах госбюджета на 2020 год. Она назвала его бюджетом эффективности, поскольку именно в рациональном использовании средств Кабмин видит резервы, которые помогут правительству его выполнять

Новости Украины
11:16

Лига Европы: киевское «Динамо» с минимальным счетом переиграло «Мальме» (ФОТО)

«Динамо» (Киев) в стартовом поединке группового раунда Лиги Европы с минимальным счетом победило шведский «Мальме» на НСК «Олимпийский». Единственный гол в поединке забил Виталий Буяльский

Новости Украины
22:19   19 сен
Новости партнеров
Загрузка...