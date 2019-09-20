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Ракурс
Помощь США Украине: Конгресс заставил Трампа выделить Киеву 250 млн долл. на оборону, фото — Минобороны

Конгресс США заставил Трампа выделить 250 млн долл. на оборону Украины

20 сен 2019, 09:33
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Палата представителей, нижняя палата американского парламента, приняла законодательство, обеспечивающее выплату 250 млн долл. военной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

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В Конгрессе приняли законодательство, чтобы гарантировать получение Украиной этой суммы после того, как Белый дом задержал ее летом, — сообщает Defense News.

Такой тезис закреплен в специальной резолюции, которую приняла Палата представителей, чтобы избежать нового шатдауна до 21 ноября. На следующей неделе аналогичное решение примут в Сенате.

Законопроект продолжает финансирование проекта «Инициативы содействия безопасности Украины», который заканчивается 30 сентября.

Напомним, что в конце августа Трамп поручил представителям администрации по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. 11 сентября американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий заявили, что военная помощь Украине от США будет выделена при любых обстоятельствах. Республиканец Рон Джонсон во время общения со СМИ отметил, что обе партии Конгресса будут голосовать за выделение средств Украине, даже если президент Трамп примет другое решение

Впоследствии «Ракурс» сообщал, что Госдеп США согласовал направления Украине дополнительных 141,5 млн долл., на которые должны приобрести снайперские винтовки и гранатометы.


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