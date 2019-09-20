Допомога США Україні: Конгрес змусив Трампа виділити Києву 250 млн дол. на оборону, фото — Міноборони

https://racurs.ua/ua/n127047-kongres-ssha-zmusyv-trampa-vydilyty-250-mln-dol-na-oboronu-ukrayiny.html

Ракурс

Палата представників, нижня палата американського парламенту, ухвалила законодавство, яке забезпечує виплату 250 млн дол. військової допомоги Україні після завершення поточного фінансового року в США.

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У Конгресі ухвалили законодавство, щоби гарантувати отримання Україною цієї суми після того, як Білий дім затримав її влітку, — повідомляє Defense News.

Така теза закріплена в спеціальній резолюції, яку ухвалила Палата представників, щоб уникнути нового шатдауну до 21 листопада. Наступного тижня аналогічне рішення ухвалять у Сенаті.

Законопроект продовжує фінансування проекту «Ініціативи сприяння безпеці України», який закінчується 30 вересня.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Трамп доручив представникам своєї адміністрації з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. 11 вересня американські сенатори від Республіканської і Демократичної партій заявили, що військова допомога Україні від США буде виділена за будь-яких обставин. Республіканець Рон Джонсон під час спілкування зі ЗМІ зазначив, що обидві партії Конгресу будуть голосувати за виділення коштів Україні, навіть якщо президент США Дональд Трамп прийме інше рішення

Згодом «Ракурс» повідомляв, що Держдеп США узгодив спрямування Україні додаткових 141,5 млн дол., на які повинні придбати снайперські гвинтівки і гранатомети.