«Нормандский процесс»: Пристайко провел переговоры с главой МИДа Германии

Вадим Пристайко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127097-normandskiy-process-pristayko-provel-peregovory-s-glavoy-mida-germanii.html

Ракурс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел переговоры со своим немецким коллегой Гайко Маасом.

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Переговоры состоялись сегодня во второй половине дня в формате телефонного разговора. Об этом в своем Твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Посол подчеркнул, что это уже вторая такая беседа за последние дни.

С помощью наших немецких друзей глава МИДа Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки «нормандский процесс, — отметил Мельник.

Агентство «Укринформ» со ссылкой на собственные информированные источники сообщает, что этот разговор между Пристайко и Маасом состоялся по инициативе Германии, тогда как предыдущий — проходил по инициативе украинской стороны.

Во время него Маас, в частности, сообщил Пристайко о содержании своего недавнего телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Также отмечается, что немецкая сторона предлагает провести перед саммитом встречу на уровне министров иностранных дел.

В то же время Пристайко после в начале сентября заявлял, что Украина не видит в ней необходимости.

Напомним, несколько дней назад Пристайко заявил, что запланированная на 17 сентября встреча лидеров стран «нормандской четверки» не состоялась по вине российской стороны, у которой возникли «технические причины», помешавшие принять в ней участие.

Тогда Пристайко также анонсировал проведение переговоров с Маасом по поводу новой попытки подготовить встречу «нормандской четверки».