«Нормандский процесс»: Пристайко провел переговоры с главой МИДа Германии

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Вадим Пристайко, фото: «Википедия»
«Нормандский процесс»: Пристайко провел переговоры с главой МИДа Германииhttps://racurs.ua/n127097-normandskiy-process-pristayko-provel-peregovory-s-glavoy-mida-germanii.htmlРакурс
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел переговоры со своим немецким коллегой Гайко Маасом.
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Переговоры состоялись сегодня во второй половине дня в формате телефонного разговора. Об этом в своем Твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Посол подчеркнул, что это уже вторая такая беседа за последние дни.
С помощью наших немецких друзей глава МИДа Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки «нормандский процесс, — отметил Мельник.
Агентство «Укринформ» со ссылкой на собственные информированные источники сообщает, что этот разговор между Пристайко и Маасом состоялся по инициативе Германии, тогда как предыдущий — проходил по инициативе украинской стороны.
Во время него Маас, в частности, сообщил Пристайко о содержании своего недавнего телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Также отмечается, что немецкая сторона предлагает провести перед саммитом встречу на уровне министров иностранных дел.
В то же время Пристайко после в начале сентября заявлял, что Украина не видит в ней необходимости.
Напомним, несколько дней назад Пристайко заявил, что запланированная на 17 сентября встреча лидеров стран «нормандской четверки» не состоялась по вине российской стороны, у которой возникли «технические причины», помешавшие принять в ней участие.
Тогда Пристайко также анонсировал проведение переговоров с Маасом по поводу новой попытки подготовить встречу «нормандской четверки».
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