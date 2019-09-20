Зеленский подписал указ об ускорении экономического роста

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127096-zelenskiy-podpisal-ukaz-ob-uskorenii-ekonomicheskogo-rosta.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал датированный сегодняшним днем ​​указ № 713/2019 «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированиюразвития регионов и предотвращениюкоррупции», который содержит ряд поручений Кабмину.

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Текст этого указа опубликован на сайте президента.

В частности, правительству поручается при доработке государственного бюджета на следующий год предусмотреть средства на мероприятия по стимулированию экономического роста, повышения соцстандартов, развитию территорий Карпат и увеличениюобъема средств Государственного фонда регионального развития.

Также Кабмину поручено разработать и внести на рассмотрение парламента до 1 октября этого года ряд законопроектов: об обороте земель сельхозназначения, легализации игорного бизнеса, упорядочении добычи янтаря в Украине и повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

Кроме того, президент поручил правительству принять меры по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов.

Кабмину также поручено обеспечить подготовку объектов большой приватизации и принять меры по продаже на электронных аукционах объектов малой приватизации в количестве, которое должнопревысить объемы продаж за I полугодие этого года.

Также в тексте указа содержатся рекомендации для Нацбанка. Этому учреждению рекомендуется с целью повышения доступности кредитов для бизнеса и удешевления ипотечных кредитов проработать механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков.

Напомним, Зеленский сегодня подписал закон, который предусматривает отсрочку на 90 дней штрафов за нерастаможенные «евробляхи». Таким образом, льготный период для владельцев «евроблях» продлится до 20 ноября этого года.