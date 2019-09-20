Ученые изобрели новый способ борьбы с облысением

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Ракурс

Борьба с облысением может быть такой же простой, как и обычное ношение шапки, благодаря неинвазивной недорогой технологии стимулирования роста волос, разработанной инженерами из Университета Висконсин — Мэдисон (США).

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Об этом свидетельствуют результаты соответствующих экспериментов, проведенных на мышах, сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на статью в журнале ACS Nano.

Новая методика предусматривает использование устройств, которые с помощью небольших наногенераторов собирают энергию от ежедневного движения тела. Эти устройства стимулируют кожу низкочастотными электрическими импульсами, побуждая «проснуться» спящие фолликулы, чтобы активизировать рост волос.

Поскольку устройства питаются от тела владельца, они не нуждаются в громоздком аккумуляторе или сложной электронике.

На самом деле они настолько небольшие, что их можно будет носить под повседневной бейсболкой, — отмечает пресс-служба вуза.

Впрочем, у этой технологии есть существенное ограничение — она поможет лишь на ранних стадиях облысения. Дело в том, что соответствующие устройства не могут заставить волосяные фолликулы снова прорасти в коже. Вместо этого они только реактивируют «заснувшие» структуры, которые создают волосы. То есть, эта технология уже не сможет вернуть роскошную шевелюру тем, чья голова в течение нескольких лет лысая, как бильярдный шар.

Поскольку электрические импульсы невероятно нежные и не проникают глубже внешних слоев кожи головы, похоже, что устройства не вызывают неприятных побочных эффектов. Это заметное преимущество перед другими методами облысения, такими как, например, препарат «Пропеция», который несет риски сексуальной дисфункции, депрессии и тревоги, — отмечают исследователи.

Отмечается, что при параллельных тестах на безволосых мышах, эти устройства стимулировали рост волос так же эффективно, как и два различные соединения, присутствующие в лекарствах от облысения.

Напомним, несколько лет назад американские ученые установили, что выщипывание волос может помочь лечить облысение.