Президент США Дональд Трамп отреагировал на распространенную СМИ информацию о том, что сотрудник разведки подал на него жалобу якобы после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что журналисты просили Трампа подтвердить, был ли разговор, который является предметом этой жалобы, его июльскими телефонными переговорами с Зеленским.

Я действительно не знаю, — отметил Трамп.

По словам Трампа, он не знает, кто подал жалобу и о каком именно из его разговоров идет речь.

Ранее СМИ сообщали, что 12 августа один из сотрудников американской разведки подал своему руководству жалобу относительно тревожного, по его мнению, разговора Трампа с каким-то из иностранных лидеров. Текст этого разговора якобы содержал какое-то обещание, которое и заставила разведчика подать жалобу.

Издания The Washington Post и The New York Times вчера со ссылкой на информированные источники сообщили, что эти переговоры, или хотя бы их часть, касались Украины.

В прошлом некоторые сторонники Трампа, в частности его адвокат Руди Джулиани, призвали Киев начать расследование, которые президент США мог бы использовать для подозрений в отношении своих политических конкурентов, включая Джо Байдена, — отмечают в CNN.

Вчера Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении Трампа на Зеленского для содействия переизбранию действующего президента США на выборах 2020 года.

Напомним, в США недавно анонсировали первую встречу Зеленского с Трампом.