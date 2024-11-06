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Ракурс
Зеленский вспомнил о Рейгане и «сильной Америке», комментируя победу Трампа

Зеленский вспомнил о Рейгане и «сильной Америке», комментируя победу Трампа

6 ноя 2024, 21:17
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Президент України Володимир Зеленський, який вранці 6 листопада одним із перших привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США, дав розгорнутий коментар у своєму вечірньому відеозверненні на тлі побоювання з приводу скорочення американської допомоги Києву у війні з росією.


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Цілком переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю з цією перемогою, — заявив Зеленський.

Він нагадав слова Трампа, сказані під час його першого президентського терміну, про мир завдяки силі — peace through strength.

І коли це буде принципом політики 47 президента Сполучених Штатів, Америка і весь світ від цього точно виграють. Недарма так часто тепер згадують Рональда Рейгана — люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя. І для нас це життя без російської агресії та з сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками, — сказав Зеленський.

Трамп під час передвиборчої кампанії критикував Зеленського. Президент України зустрічався з ним під час осіннього візиту до США.

І з оборони, і з економіки, і щодо майбутнього після війни маємо потенціал для міцнішого співробітництва. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ успішнішим, вважає Зеленський.

Источник: Ракурс


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