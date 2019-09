Дональд Трамп, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n127094-tramp-prokomentuvav-povidomlennya-pro-nibyto-zdiysnuvanyy-nym-tysk-na-zelenskogo.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп відреагував на розповсюджену ЗМІ інформацію про те, що співробітник розвідки подав на нього скаргу нібито після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Loading...

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що журналісти просили Трампа підтвердити, чи була розмова, яка є предметом цієї скарги, його липневими телефонними переговорами із Зеленським.

Я справді не знаю, — наголосив Трамп.

За словами Трампа, він не знає, хто подав скаргу та про яку саме з його розмов йдеться.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 12 серпня один зі співробітників американської розвідки подав своєму керівництву скаргу щодо тривожної, на його думку, розмови Трампа з котримось із іноземних лідерів. Текст цієї розмови нібито містив якусь обіцянку, котра й змусила розвідника подати скаргу.

Видання The Washington Post та The New York Times вчора з посиланням на інформовані джерела повідомили, що ці переговори, чи принаймні їх частина, стосувалися України.

У минулому деякі прихильники Трампа, зокрема його адвокат Руді Джуліані, закликали Київ розпочати розслідування, які президент США міг би використати для підозр щодо своїх політичних конкурентів, включаючи Джо Байдена, — наголошують у CNN.

Вчора Комітет з питань розвідки Палати представників США провів перші закриті слухання у справі щодо можливого тиску Трампа на Зеленського задля сприяння переобранню чинного президента США на виборах 2020 року.

Нагадаємо, у США нещодавно анонсували першу зустріч Зеленського з Трампом.