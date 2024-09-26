Республіканці в Конгресі розслідують візит Зеленського на завод з виробництва боєприпасів у Пенсильванії

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Республіканці в Конгресі США розслідують візит президента України Володимира Зеленського до штату Пенсильванія на завод з виробництва боєприпасів.

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Голова Наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер підозрює, що поїздку Зеленського нібито профінансували коштом американських платників податків. А сам візит на завод нібито сприяв агітації за кандидатку в президенти США від демократів Камалу Гарріс.

Окремо Комер звернув увагу на нещодавнє інтерв’ю Зеленського, де президент зробив кілька зауважень Дональду Трампу та його кандидату у віцепрезиденти Джею Ді Венсу. На його думку, це також могло сприяти політичній вигоді для Камали Гарріс і може вважатися втручанням у вибори.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав президента Зеленського негайно звільнити посла України у Штатах Оксану Маркарову. Джонсон звинуватив її в ненадійності та неефективності як дипломата.

Він заявив, що візит Зеленського на збройовий завод у вирішальному в президентських перегонах штаті Пенсильванія був політично вмотивованим і покликаним допомогти демократам на виборах. А республіканців туди не запросили нібито навмисно. Тож після того, як Маркарова організувала такий захід, вона втратила довіру до себе у республіканців, вважає Джонсон.

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