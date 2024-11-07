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Ракурс
Зеленський написав про "чудову" телефонну розмову з Трампом

Зеленський написав про «чудову» телефонну розмову з Трампом

7 лис 2024, 08:21
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Президент України Володимир Зеленський у ніч на 7 листопада оголосив у соцмережах, що мав «прекрасну» бесіду поговорив з Дональдом Трампом, коли вітав його за телефоном з перемогою на виборах президента США, і домовився з ним про зміцнення співпраці.


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Провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою — цей результат став можливим завдяки його вражаючій виборчій кампанії. Відзначив його родину й команду за їхню прекрасну роботу.

Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", — повідомив президент України.

У перші дні після перемоги на виборах 5 листопада Трамп почав перші розмови зі світовими лідерами.

З президентом Франції Еммануелем Макроном політик домовився про роботу в інтересах «повернення миру та стабільності».

З індійським премʼєром Нарендрою Моді Трамп говорив про зміцнення двосторонніх відносин у сферах технологій, оборони, енергетики, космосу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорив з Дональдом Трампом «іранську загрозу» безпеці Ізраїлю.

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман у розмові з Трампом передав «найкращі побажання американському народу під його президентством».

Джерело: Ракурс


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