https://racurs.ua/ua/n200967-makron-zidzvonyvsya-z-trampom-paryj-zayavyv-pro-duje-garnu-rozmovu.html

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Еммануель Макрон 6 листопада зідзвонився з Дональдом Трампом, який щойно виграв президентські вибори й повернеться у Білий дім у січні 2025 року.

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Макрон провів «дуже гарну» 25-хвилинну телефонну розмову з Трампом, під час якої вони, зокрема, підтвердили своє бажання «працювати для повернення миру та стабільності, пише Lefigaro.

Про те, що ЄС має співпрацювати «особливо тісно» та «діяти як єдине ціле», раніше 6 листопада заявили канцлер ФРН Олаф Шольц та Макрон під час телефонного дзвінка. Лідери закликали до єднання союзу на тлі перемоги Трампа. Обидва лідери також привітали республіканця з перемогою.