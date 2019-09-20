Учені винайшли новий спосіб боротьби з облисінням

https://racurs.ua/ua/n127095-vysoki-tehnologiyi-elektrotehnika-dopomoje-poboroty-oblysinnya-foto.html

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Боротьба з облисінням може бути такою ж простою, як і звичайне носіння шапки, завдяки неінвазивній недорогій технології стимулювання росту волосся, розробленій інженерами з Університету Вісконсін — Медісон (США).

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Про це свідчать результати відповідних експериментів, проведених на мишах, повідомляє прес-служба вишу з посиланням на статтю в журналі ACS Nano.

Нова методика передбачає використання пристроїв, котрі за допомогою невеличких наногенераторів збирають енергію від щоденного руху тіла. Ці пристрої стимулюють шкіру низькочастотними електричними імпульсами, спонукаючи «прокинутися» сплячі фолікули, щоб активізувати ріст волосся.

Оскільки пристрої живляться від тіла власника, вони не потребують громіздкого акумулятора або складної електроніки.

Насправді вони настільки невеликі, що їх можна буде носити під повсякденною бейсболкою, — наголошує прес-служба вишу.

Втім, у цієї технології є суттєве обмеження — вона допоможе лише на ранніх стадіях облисіння. Річ у тім, що відповідні пристрої не можуть змусити волосяні фолікули знову прорости у шкірі. Натомість, вони лише реактивують структури, котрі створюють волосся, які «заснули». Тобто, ця технологія вже не зможе повернути розкішну шевелюру тим, чия голова впродовж кількох років лиса, як більярдна куля.

Оскільки електричні імпульси неймовірно ніжні і не проникають глибше зовнішніх шарів шкіри голови, схоже, що пристрої не викликають неприємних побічних ефектів. Це помітна перевага перед іншими методами облисіння, такими як, наприклад, препарат «Пропеція», котрий несе ризики сексуальної дисфункції, депресії та тривоги, — наголошують дослідники.

Зазначається, що при паралельних тестах на безволосих мишах, ці пристрої стимулювали ріст волосся так само ефективно, як і дві різні сполуки, присутні в ліках від облисіння.

Нагадаємо, кілька років тому американські вчені встановили, що вищипування волосся може допомогти лікувати облисіння.