Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127096-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-pryskorennya-ekonomichnogo-zrostannya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав датований сьогоднішнім днем указ № 713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції», котрий містить низку доручень Кабмінові.

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Текст цього указу опублікований на сайті президента.

Зокрема, урядові доручається під час доопрацювання державного бюджету на наступний рік передбачити кошти на заходи зі стимулювання економічного зростання, підвищення соцстандартів, розвитку територій Карпат та збільшення обсягу коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Також Кабмінові доручено розробити й внести на розгляд парламенту до 1 жовтня цього року низку законопроектів: про обіг земель сільськогосппризначення, легалізацію грального бізнесу, упорядкування видобутку бурштину в Україні та підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Крім того, президент постановив урядові вжити заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2019−2020 років.

Кабмінові також доручено забезпечити підготовку об'єктів великої приватизації та вжити заходів щодо продажу на електронних аукціонах об'єктів малої приватизації у кількості, котра має перевищити обсяги продажів за І півріччя цього року.

Також у тексті указу містяться рекомендації для Нацбанку. Цій установі рекомендується з метою підвищення доступності кредитів для бізнесу та здешевлення іпотечних кредитів опрацювати механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок комерційних банків.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні підписав закон, котрий передбачає відтермінування на 90 днів штрафів за нерозмитнені «євробляхи». Таким чином, пільговий період для власників «євроблях» триватиме до 20 листопада цього року.