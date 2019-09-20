Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за євробляхи. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n127084-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-vidterminuvannya-shtrafiv-za-nerozmytneni-ievroblyahy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 20 вересня підписав закон № 1030 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України».

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Закон передбачає, що пільговий період триватиме до кінця листопада 2019 року. Таким чином він продовжений на 90 днів. Про це повідомляється на веб-сторінці Верховної Ради України.

Як відомо, парламент12 вересня проголосувавза відтермінування введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації. Тоді 284 народних депутатів підтримали проект закону № 1030. Документ передбачена відстрочку штрафів за нерозмитнені так звані євробляхи ще на 90 днів. Таким чином пільговий період збільшується з 270 до 360 днів. Розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.

Нагадаємо, у серпні перший заступник голови Департаменту патрульної поліції України Олексій Білощицький заявив, що власники автомобілів на європейській реєстрації поки що не отримали жодного штрафу за порушення правил ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на територію України.