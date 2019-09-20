Пристайко розповів про перспективи членства України в НАТО. Фото: То є Львів.

https://racurs.ua/ua/n127083-prystayko-rozpoviv-pro-chlenstvo-ukrayiny-v-nato.html

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Міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів про два підходи до просування плану дій щодо членства (ПДЧ) України у НАТО.

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За словами Пристайка Україна має право бути членом Північноатлантичного альянсу і може або кожного разу запитувати про ПДЧ, або просуватися повільніше. Про це він заявив у інтерв’ю «Європейській правді».

Перший підхід є можливим напрямком дипломатичної роботи, зазначає Пристайко. Другий передбачає проведення спочатку стандартизації, реформування та поліпшення взаємної сумісності, що дозволить у певний час заявити НАТО про повну готовність виконання ПДЧ.

Пристайко зауважив, що вступ до НАТО можливий після того, як Міністерство оборони запровадить необхідні стандарти, а от вступ України до Альянсу у 2020 році він назвав малоймовірним.

За словами Пристайка, Україна вже зараз може легітимно вимагати членства в НАТО, так як в Україні діє європейська демократія і влада вважає, що може зробити внесок у спільну євроатлантичну безпеку.

Нагадаємо, раніше членство в НАТО коментував голова комітету ВР з зовнішньої політики Богдан Яременко