Пристайко рассказал о перспективах членства Украины в НАТО

Пристайко рассказал о членстве Украины в НАТО. Фото: То є Львів.

https://racurs.ua/n127083-pristayko-rasskazal-o-chlenstve-ukrainy-v-nato.html

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Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о двух подходах к продвижению плана действий по членству (ПДЧ) Украины в НАТО.

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По словам Пристайко Украина имеет право быть членом Североатлантического альянса и может либо каждый раз спрашивать о ПДЧ, или продвигаться медленнее. Об этом он заявил в интервью «Европейской правде».

Первый подход является возможным направлением дипломатической работы, отмечает Пристайко. Второй предусматривает проведение сначала стандартизации, реформирования и улучшения взаимной совместимости, что позволит в определенное время заявить НАТО о полной готовности выполнения ПДЧ.

Пристайко отметил, что вступление в НАТО возможно после того, как Министерство обороны введет необходимые стандарты, а вот вступление Украины в Альянс в 2020 году он назвал маловероятным.

По словам Пристайко, Украина уже сейчас может легитимно требовать членства в НАТО, так как в Украине действует европейская демократия и власть считает, что может внести вклад в общую евроатлантическую безопасность.

Напомним, ранее членство в НАТО комментировал председатель комитета ВР по внешней политике Богдан Яременко