Рынок земли: в правительстве обнародовали текст законопроекта

Рынок земли в Украине предлагается ввести с 1 октября

https://racurs.ua/n127082-rynok-zemli-v-pravitelstve-obnarodovali-tekst-zakonoproekta.html

Ракурс

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало текст законопроекта о введении в Украине рынка земли.

Loading...

Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

Этот законопроект предлагает с 1 октября 2020 года отменить запрет на отчуждение земель сельхозназначения.

В результате приобретать право собственности на земельные участки се смогут:

граждане Украины;

юридические лица Украины;

территориальные общины;

государство;

иностранцы и лица без гражданства в порядке наследования по закону с обязательством осуществить их отчуждения в течение одного года со дня приобретения права собственности.

В отношении иностранцев приобретения права собственности на землю может ограничиваться санкциями. Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О санкциях».

Также законопроект предлагает, чтобы преимущественное право покупки земельного участка имел ее арендатор, при условии уплаты цены, по которой она продается.

Кроме того, законопроект предусматривает, что граждане, которым принадлежит право постоянного пользования или право пожизненного наследуемого владения соответствующими земельными участками государственной и коммунальной собственности, имеют право на их выкуп с рассрочкой платежа до пяти лет, по цене нормативной денежной оценки таких земельных участков.

Также предполагается, что совокупная площадь участков сельхозназначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины в пределах одной области не должна превышать 15% от всех имеющихся земель сельскохозяйственного назначения. Для Украины в целом этот показатель не должен превышать 0,5%.

В пояснительной записке законопроекта его авторы отмечают, что в Украине сегодня существует острая социальная, экономическая и правовая необходимость открытия отмены запрета на отчуждение земель сельхозназначения.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук недавно назвал дату введения рынка земли в Украине.