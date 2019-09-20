Суд арестовал подозреваемого в убийстве трех человек.

https://racurs.ua/n127081-sud-nikolaeva-otpravil-v-sizo-podozrevaemogo-v-ubiystve-troih-rabotnikov-azs.html

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Меру пресечения в виде содержания под стражей суд избрал подозреваемому в убийстве трех человек на АЗС в Николаеве.

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Ленинский районный суд Николаева 20 сентября арестовал 48-летнего николаевца на 60 суток без права внесения залога. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

В правоохранительном ведомстве отметили, что во время обысков в доме задержанного обнаружили большое количество оружия и боеприпасов: два револьвера, два пистолета, пять снаряженных магазинов к пистолетам, более 100 патронов, часть из которых боевые, нож. После проведенной экспертизы правоохранители дополнительно квалифицируют событие.

Как известно, подозреваемым в тройном убийстве работников АЗС является их коллега. Мужчина на протяжении последних 12 лет работал на автозаправочной станции. Преступление он совершил из-за личных неприязненных отношений с погибшими. Злоумышленнику сообщили о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 18 сентября на автозаправочной станции в Николаеве застрелили механика, кассира и оператора. Их тела обнаружила жена одного из них, когда не смогла дозвониться до своего мужа. Полицию вызвали прохожие, которые прибежали на крики женщины.