Суд арештував підозрюваного у вбивстві трьох осіб.

https://racurs.ua/ua/n127081-sud-mykolaieva-vidpravyv-u-sizo-pidozruvanogo-u-vbyvstvi-troh-pracivnykiv-azs.html

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Запобіжний захід у виді тримання під вартою суд обрав підозрюваному у вбивстві трьох осіб на АЗС у Миколаєві.

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Ленінський районний суд Миколаєва 20 вересня заарештував 48-річного миколаївця на 60 діб без права внесення застави. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.

У правоохоронному відомстві відзначили, що під час обшуків в оселі затриманого виявили велику кількість зброї та боєприпасів: два револьвери, два пістолети, п’ять споряджених магазинів до пістолетів, більше 100 патронів, частина з яких бойові, ніж. Після проведеної експертизи правоохоронці додатково кваліфікують подію.

Як відомо, підозрюваним у потрійному вбивстві працівників АЗС є їхній колега. Чоловік впродовж останніх 12 років працював на автозаправній станції. Злочин він вчинив через особисті неприязні стосунки з загиблими. Зловмиснику повідомили про підозру за п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 18 вересня на автозаправній станції у Миколаєві застрелили механіка, касира та оператора. Їхні тіла виявила дружина одного з них, коли не змогла додзвонитись до свого чоловіка. Поліцію викликали перехожі, які прибігли на крики жінки.