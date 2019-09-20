Пристайко про Цемаха: Ми детально говорили з голландцями перед видачею. Фото: Бизнес.медиа

https://racurs.ua/ua/n127080-prystayko-pro-cemaha-my-detalno-govoryly-z-gollandcyamy-pered-vydacheu.html

Ракурс

Реакцію Нідерландів на видачу Володимира Цемаха, який є підозрюваним у справі збитого «боїнгу» МН17, Росії прокоментував міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

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За словами Пристайка, ситуацію детально обговорили з голландцями перед видачею Цемаха. Про це він заявив в інтерв’ю «Європейській правді».

Пристайко зазначив, що Україна передавала Нідерландам право на проведення розслідування та повний доступ до Цемаха, однак засідання суду у цій справі запланували лише на березень наступного року.

Міністр наголосив, що ніхто не запропонував провести слухання раніше, поки Цемах ще в Україні, а тепер звинувачують Київ, що він обміняв екс-бойовика на своїх громадян.

Пристайко зауважив, що саме українська сторона його затримала і дала змогу допитати.

Він не з’явився з неба і не впав сам у руки Нідерландів — ні, ми його витягли звідти, втративши життя одного нашого бійця і покалічивши іншого. Це ціна, яку Україна заплатили за Цемаха, щоби дати нідерландській слідчій групі можливість його допитати, зняти всі покази, які їм потрібні, — наголосив міністр.

За словами міністра, тепер Нідерланди можуть звернутися із запитом до Росії, якщо хочуть отримати його на суд у березні.

Нагадаємо, Нідерланди у Брюсселі розкритикували відсутність звільнення Цемаха у заяві Європейського Союзу.